Voetganger aangereden in Waalwijk, bestuurder auto rijdt door

Het slachtoffer is na de aanrijding naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: FPMB/Erik Haverhals)

Een voetganger die de Mozartlaan in Waalwijk wilde oversteken, is vrijdagnacht aangereden door een automobilist. Dit gebeurde rond twee uur.

Het zou gaan om een rode auto. De bestuurder heeft volgens ooggetuigen niet naar het slachtoffer omgekeken en zou zijn doorgereden.

Schade

De politie zoekt de rode auto. Die zou schade aan de voorkant moeten hebben.

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Hij was bij kennis.