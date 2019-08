Eventing was 'gek en eng', nu droomt Ilonka Kluytmans juist van de Olympische Spelen

Kluytmans doet met de Nederlandse ploeg van 28 augustus tot en met 1 september mee aan het EK Eventing, waar ze een dressuurproef, een terreinproef en een springparcours rijdt. . En daar gaat de Prinsenbeekse met haar team vol voor een ticket voor de Olympische Spelen van 2020. Hoe haar allereerste cross ging en of ze altijd al een olympische droom heeft gehad vertelt ze in onderstaande video.

Hele leven

Kluytmans geniet als ze bezig is met haar paarden, haar hele leven staat in het teken van de paardensport. “Maar wel met een doel. Ik ga niet zomaar drie uur in het bos rijden om een beetje te rijden. En als ik een keer op vakantie ben, is het niet zo dat ik per se op een paard moet zitten. Ik moet een doel en een schema hebben voor het paard.”

Dat doel is er op het EK in het Duitse Luhmühlen zeker. “Het allerbelangrijkste is dat we bij de beste twee landen komen die zich nog niet gekwalificeerd hebben voor de Olympische Spelen. Dat ticket staat voorop, dat is voor de toekomst van de eventingsport heel belangrijk. Zelf hoop ik bij de eerste helft te eindigen. De top van Europa komt, dus we moeten aan de bak. Ik hoop iets moois weg te kunnen zetten”, sluit de in Alphen wonende Kluytmans af.

Ilonka Kluytmans tijdens haar training op de Utrechtse Heuvelrug

Eventing is een discipline in de paardensport en werd voorheen 'military' genoemd. De combinaties moeten een dressuurproef, een terreinproef en een springparcours rijden. De combinatie die de minste strafpunten behaalt over de drie onderdelen is de winnaar. Het meest spectaculair is de terreinproef (ook bekend als cross country). Deze wordt afgelegd in een natuurlijke omgeving zoals bos en weilanden. Tijdens de terreinproef dienen verschillende soorten hindernissen te worden overwonnen. Voorbeelden van hindernissen zijn: de waterbak, constructies met boomstammen, picknicktafels, op- en afsprongen en gaten. (Bron: Wikipedia)