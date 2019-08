Tuin van Piet in Neerkant even frontlinie in strijd tegen tijgermug

"De eerste mug werd gevonden door mijn buurman Frank", legt Beijers uit. Die vond het beestje er vreemd uitzien en besloot een foto op te sturen naar een onderzoekscentrum in Wageningen. "Ze vroegen toen of hij ook de mug wilde opsturen en die heeft hij toen uit de prullenbak gevist en opgestuurd."

Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat het om een tijgermug ging.

"Ze kwamen daarna zeven potten plaatsen die muggen binnen een straal van 35 tot 40 meter lokken en vangen." Een van de muggenvallen staat bij Beijers in de tuin. En die had dus beet, er zat een tijgermug in.

LEES OOK: Aziatische tijgermug is niet meteen dodelijk, maar sla 'm wel dood als je 'm ziet [6 ANTWOORDEN]

Hoewel het beestje de afgelopen jaren voor de nodige ophef heeft gezorgd, is Beijers niet onder de indruk van zijn aanwezigheid. "Je wordt niet meteen ziek als je gestoken wordt. Want zo'n mug moet eerst iemand steken die ziek is, voordat de mug die ziekte kan overdragen."

De muggenval zal nog zeker een aantal maanden in de tuin van Beijers blijven staan, voor het geval er nog meer exemplaren in de omgeving rondvliegen. De NVWA hoopt met deze maatregelen de mug - waarvan wordt verwacht dat hij zich door de opwarming van de aarde in te toekomst in Nederland zal vestigen - zo lang mogelijk te weren.

De mug komt regelmatig via internationale transporten en door vakantiegangers vanuit Azië in Nederland terecht.