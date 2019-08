Vrouw (23) overlijdt bij ongeluk met waterscooter op de Maas

Een vrouw van 23 uit Deursen-Dennenburg is zaterdagmiddag rond drie uur overleden bij een ongeluk in de Maas bij Neerlangel. Ze werd overvaren door een waterscooter die werd bestuurd door een 33-jarige man uit Gelderland.

Er landde ook een traumahelikopter. Hulpdiensten hebben geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder is door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Onderzoek

Door politieonderzoek is inmiddels duidelijk dat ze vrouw al in het water lag toen ze werd overvaren. De vrouw woonde op maar een paar kilometer afstand van Neerlangel, waar het ongeluk gebeurde. Haar familie is inmiddels ingelicht.

Vermoedelijk zag de bestuurder haar over het hoofd. De politie weet nog geen details omdat er 'gefocust is op het redden van haar leven'. "Er is van alle kanten voor haar leven gevochten", laat een woordvoerder van de politie weten.