Met je Solex door een café of een stierenstal, tijdens de 24-uurs race kan het [FOTO'S]

Het festival duurt drie dagen en is helemaal uitverkocht. De race gaat door twee cafés, een stierenstal en de feesttent. De teams bestaan uit drie rijders en één monteur. Na een uur is de tank leeg en wisselen ze van rijder.

Alle teams doen hun uiterste best om zoveel mogelijk kilometers te rijden in 24 uur. Niet alleen voor de prijzen en eeuwige roem maar vooral ook voor KiKa (kinderen kankervrij). Er is de afgelopen jaren al bijna €300.000,- opgehaald.

Solexrace

Naast de Solexrace is er ook de Bracross. Kinderen vanaf vijf jaar scheuren daarbij rond in een crossmotor, brommer, auto, quad, buggy, grasmaaier of ander gemotoriseerd voertuig.

Het is lekker weer en de sfeer zat er al direct goed in. Onze fotograaf was erbij een maakte een fotoreportage. Bekijk hem hier: