'RKC zoekt te lang naar voetballende oplossing', pijnlijke nederlaag tegen ADO Den Haag

Bekijk hieronder de analyse van de wedstrijd van RKC tegen ADO Den Haag.

Verdediger Tom Beugelsdijk kopte in de negentiende minuut uit een hoekschop van John Goossens de openingstreffer binnen. Tomas Necid verdubbelde na bijna een uur spelen de voorsprong van ADO. In de slotfase maakte hij uit een strafschop ook de 0-3. In de blessuretijd moest Danny Bakker van ADO met zijn tweede gele kaart van het veld.

RKC-verdediger Melle Meulensteen blijft rustig, ondanks de pijnlijke nederlaag. Hij heeft vertrouwen dat het stapje voor stapje beter gaat in Waalwijk. Dat geeft hij aan in onderstaande video.

Willem II-FC Emmen: 2-1

Willem II heeft zaterdagavond in eigen huis met aanvallend en gedreven voetbal gewonnen van FC Emmen. De wedstrijd eindigde in 2-1. De laatste keer dat de Tilburgers thuis het volle pond pakten, was in april tegen PEC Zwolle.

Bekijk hieronder de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout en lees verder.

Beide Tilburgse goals kwamen van de schoen van Mats Köhlert. De eerste viel na ruim een half uur. De 21-jarige Duitser, deze zomer overgekomen van Hamburger SV, passeerde twee spelers en schoot in de rechterhoek. Na rust maakte Marko Kolar gelijk voor Emmen. Met een prachtig afstandsschot maakte Köhlert het vervolgens af voor de Tilburgers.