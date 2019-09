Eenheid die later als eerste Valkenswaard binnenrijdt, bevrijdt Lille

2 september 1944. In het noorden van Frankrijk wordt hard gevochten om de Duitsers terug te dringen. De geallieerden willen zo snel mogelijk doortrekken naar Belgiƫ en Nederland. Vandaag in 1944 wordt Lille bevrijd. En daar blijft het niet bij. Dit speelt op weg naar de bevrijding van Brabant. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

De Guards Armoured Division trekt de Frans-Belgische grens over. Dat is een eenheid die van groot belang is voor Brabant. De Guards Armoured Division gaat namelijk twee weken later voorop in de strijd bij Valkenswaard en zo als eerste Brabant binnen trekken.