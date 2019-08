'Camping Ponderosa aan ramp ontsnapt', busje met drugsafval was zeer explosief

Het bestelbusje in Ulicoten was gevuld met tientallen vaten. (Foto: Toby de Kort)

Camping Ponderosa in Ulicoten is aan een ramp ontsnapt. In het bestelbusje dat zaterdagavond werd gedumpt in een natuurgebied achter de camping, bleken tientallen vaten met drugsafval te staan. De brandweer kon een explosie van het chemische afval niet uitsluiten en daarom werd een deel van camping Ponderosa ontruimd.

Het busje werd ontdekt door campinggasten. Die zagen het busje in de bosjes staan en vonden dat vreemd. Helemaal omdat er geen nummerborden op het busje zaten en er stank vanaf kwam. Daarop waarschuwden zij de hulpdiensten.

Explosief mengsel

In het busje stonden achttien vaten van 25 liter, vijf vaten van tweehonderd liter en een paar vaten met een inhoud van meer dan honderd liter.

Een specialist in chemische stoffen stelde vast dat het chemisch afval een dusdanig explosief mengsel vormde dat er uit voorzorg een veilige ring van minstens 25 meter rond het busje moest worden ingesteld.

'Tot de vroege ochtend bezig geweest'

De hulpdiensten zijn tot in de vroege ochtend bezig geweest met de ontmanteling. Volgens de politie lijkt het erop dat er geprobeerd is het busje in brand te steken. "Als het busje daadwerkelijk in brand was gevlogen, waren de gevolgen nauwelijks te overzien."