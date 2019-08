Man (25) neergestoken door bekende in Etten-Leur, verdachte (27) opgepakt

ETTEN-LEUR -

Aan de Klaroenring in Etten-Leur is zondagmiddag een man van 25 gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd in een huis in deze straat neergestoken door een bekende van hem. De vermoedelijke dader werd rond halfacht opgepakt aan het Loofhout. Het gaat om een man van 27 uit Etten-Leur.