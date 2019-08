Dierenactivisten van Vegan Strike Group verstoren EK-paardensport

De activisten kwamen het veld op terwijl ruiter Marc Houtzager bezig was met zijn route. Houtzager kon ondanks de verstoring zijn route afmaken, wat hem op een staande ovatie van het publiek opleverde. De activisten zijn afgevoerd door de beveiliging.

Ophef

De groep die werd opgericht door de Vughtse 'vegan streaker' Peter Janssen voeren actie voor de rechten van dieren. Eerder dit jaar zorgden ze voor ophef door protest bij de Efteling-attractie Ravelijn. Daar kregen vier activisten toen een boete voor.

In een persverklaring zeggen de activisten over de actie: 'Je moet paarden niet de wereld over transporteren van Grand prix wedstrijden in Shanghai, naar Aken tot aan het EK in Rotterdam. De ruiter kiest voor topsport niet het paard!'