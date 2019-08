Nederlandse hockeysters winnen EK 'op karakter en vechtlust'

Met het behalen van de titel plaatste Oranje zich voor de Olympische Spelen, die over een jaar beginnen in Tokio.

Kelly Jonker tekende in de 12e minuut van de wedstrijd voor de eerste treffer van Nederland. De treffer van uitblinkster Welten viel in de slotminuut. "Het was geen mooie wedstrijd, maar dat is een finale meestal niet. Ik vond het zelf een heerlijke wedstrijd, die we op karakter en vechtlust over de streep hebben getrokken", zei ze na afloop.

"Het was een moeizame zege, maar we wisten van tevoren dat het tegen Duitsland een karakterspelletje zou worden. Het is een stugge ploeg. Toch had iedereen heel veel zin in deze finale en vooral ook het vertrouwen dat het goed zou komen. Dat gevoel had iedereen binnen de groep."

Cadeau

De 29-jarige Welten kan zich opmaken voor haar vierde Olympische Spelen. Met het veroveren van de Europese titel verdiende Oranje een ticket voor Tokio 2020. "Dat beschouw ik als een cadeautje erbij. Ik was hier meer bezig met het behalen van de titel", bekende de routinier.

"We zijn nu wereldkampioen en weer Europees kampioen en weten dat we hard moeten blijven trainen om de concurrentie voor te blijven. We moeten proberen dit niveau vast te houden en dan kan alleen als we in elkaar en in ons spel blijven investeren. Ik denk oprecht dat we nog beter kunnen dan we nu hebben laten zien."