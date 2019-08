Badgast door onbekende 'zomaar' tegen zijn hoofd geschopt in Milheeze, zes hechtingen nodig

Een man die op een strandlaken lag bij strandbad Nederheide in Milheeze, is door een onbekende man tegen zijn hoofd geschopt. Dit gebeurde zaterdag rond kwart voor zes. Het slachtoffer werd zo hard geraakt dat hij zes hechtingen moest laten zetten.

Dat gebeurde op de ligweide bij het strandbad.

Waarom de man zomaar een trap uitdeelde, is onduidelijk. De politie is op zoek naar de verdachte maar ook naar mensen die meer weten over de mishandeling.