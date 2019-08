Olie op huis, auto en oprit in Drunen, wie lost dit mysterie op?

Corné laat zien wat er in het weekend met zijn huis is gebeurd

DRUNEN -

De bewoner van een huis aan de Tibetlaan in Drunen moest zich wellicht even in de ogen wrijven zondagochtend. De voorgevel van zijn huis, de oprit, zijn auto, alles zat onder de olie. Volgens de politie lijkt het alsof het er 'vanuit de lucht op is gevallen'. Maar waar komt die troep vandaan?