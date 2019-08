Hoe komt een huis in Drunen onder de olie? Was het een vliegtuig? Was het een vrachtwagen?

Corné houdt er zelf rekening mee dat er 'iets uit de lucht gevallen is'. "Het eerste wat in me opkwam, was dat er misschien een vliegshow was geweest. Ook gezien de sporen. Het afdak is aan de onderkant helemaal niet geraakt, omhooggegooid kan het niet zijn."

Wat het ook veroorzaakt heeft, de schade is groot. Klerkx houdt er rekening mee dat het duizenden euro's kost om de boel schoon te krijgen. De hele zijgevel van het huis, de oprit, de voorkant van het huis, de garage, de auto... alles zat onder toen hij zondagochtend de voordeur opende. "De olie liep toen zo de gang in."

Dit zag Corné Klerkx toen hij zondag wakker werd... (Foto: Corné Klerkx)

Apart beeld

"Het ziet er wel apart uit", zegt luchtvaartdeskundige Melkert bij het zien van de schade aan het huis. Op zich is het niet onmogelijk dat de olie van een vliegtuig komt. "Maar om zoveel olie te lozen, zou de motor van het vliegtuig zo ongeveer uit elkaar gesprongen moeten zijn."

Hij legt uit: "In een vliegtuig zit olie. Daarmee worden de zuigers gesmeerd die in de cilinders lopen. Die olie verbrandt altijd een beetje en en gaat als rook de uitlaat uit. Als olie echt gaat lekken, is er iets kapot. Elk vliegtuig heeft een carter, net als een auto. Als daar een scheur in komt, loopt die olie daaruit. Maar dan zou je een spoor krijgen, want een vliegtuig vliegt met een hoge snelheid. Hier lijkt het alsof de vliegtuigmotor uit elkaar gespat is. Maar dan zou er op zijn minst een voorzorgslanding geweest moeten zijn in de buurt."

Met man en macht wordt geprobeerd de troep op te ruimen. (Foto: Corné Klerkx)

Panne

Gezien de grote hoeveelheid olie - volgens Klerkx gaat het om twintig liter - moet volgens Melkert het hele carter gescheurd zijn. "Als je denkt aan een vliegshow in de buurt met historische vliegtuigen en zo... die motoren zijn oud en kunnen natuurlijk kapot gaan. Technisch gezien zou het dus mogelijk moeten zijn, maar dan verwacht je dat er in de omgeving een vliegtuig met panne staat..."

Buurtbewoners laten weten dat ze zaterdagavond wel een Hercules laag hebben zien overvliegen. “We hebben inderdaad zaterdagavond gevlogen met Herculestoestel", knikt woordvoerder Gilbert Stout van Vliegbasis Eindhoven. "Dat was tussen acht en negen, van Eindhoven naar Soesterberg.” Dat het toestel zo opviel bij verschillende Drunenaren, is volgens hem niet gek. “Ze vliegen lager over dan een passagierstoestel, dus het kan best zijn dat mensen daarvan opkijken. Maar ze houden zich aan de minimale vlieghoogte van driehonderd meter.”

'Best bizar'

Een woordvoerder van de gemeente Heusden noemt de schade aan het huis 'best bizar'. De gemeente heeft ook nog geen idee wat dit heeft veroorzaakt.

De olie kan volgens Geert-Jan Verschuren afkomstig zijn van een scheur in een vrachtwagen met hydraulische pompen, al is de kans volgens hem wel heel erg klein. Verschuren werkt als technisch adviseur voor Dior Heavy Lift in Raamsdonksveer, een bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële verhuizingen en waar dagelijks gewerkt wordt met hydraulische systemen. "De vrachtwagen of kraan moet op dat moment in werking zijn geweest. Als een vrachtwagen niet in werking is of rijdt, is alles ingeklapt. Dan spuit de olie naar beneden, de straat op."

Maar als er een lekkage is geweest, had de olie volgens hem over een veel groter oppervlakte verspreid moeten zijn. "Als zo’n slang breekt tijdens een lift, dan is dat een grote ontploffing. Dan spuit die olie alle kanten op."