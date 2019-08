'Alsof ik de Lotto heb gewonnen', Jimi Bellmartin (70) nu nog dolblij met zege in The Voice Senior

In september komt er een album en verder hoopt Jimi Bellmartin vooral zoveel mogelijk met zijn band op te treden. Want dat is wat hij het liefst doet. Met soulcovers en eigen nummers op de bühne staan. Zoals afgelopen weekend op het Park Podium in Breukelen. Een openluchtfestival, waar hij met zijn band de afsluiter was en uiteraard aangekondigd werd als 'The Voice Senior' die de harten van heel Nederland veroverde.

"Het is een hectisch jaar geweest, maar wel heel leuk. Na het winnen van The Voice nam dat wel even grote vormen aan. Wildvreemden die me begroeten en als ik boodschappen doe, duurt dat tegenwoordig wat langer. Maar het belangrijkste is dat ik meer optredens heb met mijn eigen band en dat we ook meer betaald krijgen", zegt hij lachend. "Tien optredens per maand is top, maar vijf is ook prima."

En dus tourt Bellmartin met zijn band door heel Nederland. Met af en toe speciale optredens in onder meer De Arena (met De Toppers), Ziggo Dome en Paradiso. Allemaal doordat hij bij The Voice Senior zo wist te imponeren.

"Het is alsof ik de Lotto heb gewonnen. Aan het einde van mijn carrière is dit op mijn pad gekomen en het is niet normaal wat nu nog allemaal op ons afkomt. Ik voel me gezegend. Ik zing al vanaf mijn vijftiende en nu verdienen we er een beetje aan. Ik krijg veel aandacht en hoor van mensen dat ze zo van onze muziek genieten. Wat wil je nog meer? Geweldig, toch?"