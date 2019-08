Liters chemicaliën komen tevoorschijn bij de ontmanteling van het drugslab bij Fijnaart

Het onderzoek in het drugslab is in volle gang (Foto: Christian Traets).

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Tonsedijk bij Fijnaart is maandag rond het middaguur een drugslab met speed gevonden. Een man (54) uit Zoetermeer en twee mannen (29 en 57) uit Tilburg zijn in het lab aangehouden.

Er wordt groot materiaal ingezet om de vaten en andere spullen uit het pand te halen. Een heftruck rijdt onafgebroken het lab in en uit. Er is ook een vrachtwagen met container gearriveerd om de chemicaliën op te slaan.

Via een tip kwam de politie het lab op het spoor. Daarop is de politie met een shovel het pand binnengevallen. Ook was er een arrestatieteam betrokken bij de aanhouding. Het drugslab was nog actief en de drie verdachten waren aan het werk, dit meldt de politie. Het zou gaan om een groot drugslab.

Productie

Het lab zit in een loods van een staalbedrijf, achter een woning. Het huis hoort niet bij de loods. Het pand was sinds een maand verhuurd. De huurders hadden tegen de verhuurder gezegd dat ze de loods gebruikte voor opslag van gekoelde dranken. De eigenaar was niet op de hoogte van het drugslab. Hij was pas nog binnen en zag en rook niets vreemds. De eigenaar is ook niet opgepakt.

De loods ligt in de buurt van het water de Tonnekreek. Er wordt onderzoek gedaan in het pand.

Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie. Brabantse xtc en speed gaan de hele wereld over. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.