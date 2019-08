Explosie op boot in Waalwijk, man moet van boord springen om zichzelf in veiligheid te brengen

Bij Watersportvereniging Waalwijk aan de Zomerdijk is maandagmiddag een man gewond geraakt bij een explosie op een boot. De man moest van de boot springen om zichzelf in veiligheid te brengen.

Rond een uur kreeg de brandweer een melding van een explosie op een boot. Drie brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.

Ook landde een traumahelikopter bij het slachtoffer. Hij is met brandwonden in het gezicht met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de man stabiel. De man was de enige die op dat moment op de boot was.

De brand is inmiddels geblust. Het ging om een jacht van ongeveer zes meter die in brand stond. Een andere jacht die ernaast lag, vloog ook in brand. Voor zover bekend zat daar niemand op.