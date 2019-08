Brandweer redt bewoner van woonzorgcentrum in Eindhoven na brand in keukentje

EINDHOVEN -

De brandweer heeft maandagmiddag een bewoner van woonzorgcentrum Berckelhof in Eindhoven met een hoogwerker uit haar woning gehaald. Doordat er op de eerste etage brand in een woning was ontstaan, was er een flinke rookontwikkeling. Het was volgens de brandweer niet mogelijk om de bewoner via de gang te evacueren.