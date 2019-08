Bob (24) teistert ouders opnieuw na vakantie: piratenparadijs van 2500 bierkratten voor de deur

De ouders van Bob komen maandagavond rond negen uur thuis van hun vakantie naar Ibiza. Hoewel, is er nog wel sprake van een 'thuis' als het einde van de oprit wordt geblokkeerd door een gigantisch fort, geheel in elkaar gezet met bierkratten.

Naast het fort staat nog een heus piratenschip, dat volgens Bobs eigen schatting 'zo maar eens acht meter hoog kan zijn'. Voor beide constructies waren samen ongeveer 2500 kratten bier nodig, naast wat hulp en goodwill van bierbrouwer Bavaria.

De verantwoordelijke 'weldoener' is de 24-jarige Bob Snoeren, die inmiddels naam heeft gemaakt met dergelijke geintjes. Vorig jaar ‘prankte’ hij zijn ouders, Danielle en Jos Snoeren, met een heus doolhof van bierkratten in de voortuin. De actie trok veel publiciteit, zelfs ver over de landsgrenzen.

“Het begon allemaal met een boel bierkratten waarmee we een zwembad hadden gemaakt. Daar reageerden mijn ouders zo leuk op dat er een traditie was geboren”, legt Snoeren uit.

Niet zelf opruimen

Een doolhof, zwembad én een kasteel van bananendozen later, zijn de ouders van Jos dus wel wat gewend. “Ja, ik denk ook wel dat mijn ouders het deze keer wel verwachten. Maar of ze dit verwachten? We zullen zien.” Al de hele dag krijgen zijn ouders berichten, zegt Bob. "Maar hoe of wat precies, dat weten ze nog niet."

De ouders van Bob komen om negen uur thuis. Bob verwacht een sympathieke reactie. Het opruimen is in elk geval geregeld. “Morgen om twaalf uur begint Bavaria met het weghalen van de kratten.” Dat was vorig jaar wel anders.