Op de A67 vlakbij Geldrop is maandagavond een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto gebeurd. De vrachtwagen botste rond half tien 's avonds achterop de auto. Het ongeluk gebeurde in de richting van Eindhoven.

De automobilist is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De snelweg was korte tijd afgesloten zodat bergingsmedewerkers de auto konden bergen. Daarna was de linkerrijstrook nog dicht.