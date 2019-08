Edgar heeft een verzameling van 400 stofzuigers, maar hij haat stofzuigen

Iemand die 400 stofzuigers heeft, loopt waarschijnlijk de hele dag met zo'n ding het tapijt te zuigen. Dat zou je denken, maar niets is minder waar. "Ik doe er weinig mee. Ik kijk er vooral naar en ik zoek verder naar andere. En stofzuigen, dat doe ik liever niet zelf", bekent Edgar.

Hoe hij ooit zo verslingerd aan het apparaat is geraakt, dat is niet helemaal duidelijk. "We weten niet waar het ooit begonnen is. Maar als kind van een jaar of drie, was ik er al mee bezig", vertelt hij.

Lievelingsstofzuiger

"Maar ik verzamel niet alle stofzuigers en alle kleuren. Ik ben vooral fan van de stofzuigers uit de jaren 70 en jaren 80, die met een retrodesign", legt hij uit. Zijn favoriet is een Miele. "Daar zweer ik echt bij. Hij is gemaakt van plexiglas, hij is heel zeldzaam en die gaat nooit weg!"

Met honderden stofzuigers in de collectie, zijn er natuurlijk altijd liefhebbers die er ook wel eentje van hem willen kopen. "Vooral verzamelaars of mensen die geïnteresseerd zijn in retro zoeken contact", vertelt hij. "En wat echt een gat in de markt is zijn oude stofzuigers met een nieuwe motor. Dan heb je een jaren 70-model met de prestaties van nu."

Alles te koop, behalve stofzuigers

Zijn hele verzameling verkopen, daar moet Edgar echt niet aan denken. "Daar staat geen bedrag tegenover! Ze mogen alles kopen, maar van mijn stofzuiger en de kat blijven ze af", zegt hij heel stellig. "En m'n partner mag ook blijven", voegt hij er snel lachend aan toe. Want er moet natuurlijk wel iemand blijven stofzuigen bij hem thuis.