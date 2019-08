Keukenbedrijven Mandemakers beboet voor consumentenmisleiding, bedrijf gaat in beroep

Een drietal keukenmakers van De Mandemakers Groep uit Waalwijk krijgen boetes van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Reden is het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017. Het keukenconcern wordt er ook van beticht niet goed te hebben meegewerkt aan het onderzoek. Mandemakers zegt het niet eens te zijn met de onderzoeksmethode en gaat in beroep tegen de toezichthouder.

Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent consumenten lieten ondertekenen gaf volgens de ACM ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen. Om in aanmerking te komen voor een speciale beurskorting moesten consumenten een formulier invullen en ondertekenen.

Dat document had volgens de ACM veel weg van een koopovereenkomst. In het formulier werd ook gerept over een koopcontract. Verder werden prijs en betalingsvoorwaarden vermeld en werden algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. Er stond ook in dat consumenten 30 procent moesten betalen als zij afzagen van de koop.

De ACM bestempelde deze werkwijze als misleidend, omdat consumenten ondanks de handtekening tot niets verplicht waren. Het ging volgens de toezichthouder alleen om een bindend aanbod.

Hogere boete vanwege belemmering

Directeur van de Waalwijkse onderneming, Robert Coppens, spreekt van een 'zeer technisch verhaal'. "Wij zijn in 2017 in gesprek gegaan met de ACM vanwege een nieuw idee: bedenktijd in de keukenbranche. We hebben gesprekken gevoerd, er zijn afspraken gemaakt over het formulier, maar daarna is er een onderzoek gestart. We hebben uitgebreide dossiers aangeleverd", vertelt Coppens. "Dat heeft geresulteerd in een juridisch geschil."

Brugman kreeg een boete van 250.000 euro. Mandemakers en Keukenconcurrent kregen elk een boete van 375.000 euro. De boetes van Mandemakers en Keukenconcurrent vielen 50 procent hoger uit omdat zij het onderzoek van de toezichthouder belemmerden. Zo mocht de toezichthouder geen vragen stellen aan beursmedewerkers.

Coppens erkent dat, maar zegt daar een reden voor te hebben. "Wij hebben nooit geweten waarom de ACM wilde spreken met gewone medewerkers. Waarom moeten die mensen naar De n Haag komen voor een gesprek? 'Dat gaan we niet doen', zeiden wij. We hebben toen gezegd: begin met de directie, en daarna kunnen jullie medewerkers spreken. Een jaar later noemt de ACM dit belemmering."

De Mandemakers Groep gaat bezwaar aantekenen tegen het ACM-besluit. Volgens de ACM kunnen consumenten die dat willen juridische stappen tegen de keukenbedrijven nemen, gesterkt door het ACM-oordeel. Een woordvoerster van de toezichthouder vraagt zich wel af in hoeverre dat nog zin heeft aangezien de keukens al lang en breed geleverd zijn.