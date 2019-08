Verjongingskuur voor het Liesbos: door bomen te kappen krijgt nieuwe natuur meer kans

Met ruim 200 hectare is het Liesbos het grootste oude zomereikenbos van Nederland. Het 'Landgoed van Hage en Lies' bestaat al ruim 700 jaar en was vanaf 1403 eigendom van de Graven van Nassau. Sinds 1899 is het van Staatsbosbeheer.

Verjongingskuur

Het Liesbos wordt door wandelaars, fietsers en joggers gebruikt voor recreatie en heeft grote natuurwaarde voor de omgeving. Maar Staatsbosbeheer gebruikt het ook als productiebos voor duurzaam hout. Daarom krijgt het Liesbos een verjongingskuur.

.

Boswachter Floris Hoefakker: "Bossen met veel oude bomen zijn prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Bomen hebben niet het eeuwige leven en wanneer een deel afsterft is het van belang dat de volgende generatie bomen alweer klaar staat om deze plaatsen in te vullen."

'Licht op de bosbodem'

Door de dichte begroeiing uit te dunnen krijgt nieuwe natuur meer kans. "Door openingen te maken in het bos valt er meer licht op de bosbodem. Het gevolg is dat zaden kunnen ontkiemen en jonge bomen zich verder kunnen ontwikkelen", zegt Hoefakker.

Staatsbosbeheer verdient aan de verkoop van het gekapte hout. Toch wordt er niet meer geoogst dan er bijgroeit. "Het levert geld op, dat is waar. Maar dit is geen kaalslag.

'Meer variatie'

In het begin lijkt het misschien zo, maar als je hier over twee jaar komt dan zie je die jonge bomen omhoog komen. Je ziet dan ook dat er meer variatie in boomsoorten komt. Het gaat om het eindresultaat", aldus de boswachter.