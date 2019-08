Bloemencorso, Levenslied en nog 3 tips voor komend weekend

Visserijdagen in Woudrichem (zaterdag)

Voor de 14e keer staat Woudrichem zaterdag in het teken van de Visserijdagen. Het drukbezochte evenement staat eens in de drie jaar op de kalender van de vestingstad. Vanaf 11.00 uur krijgt het leven binnen de vestingmuren weer de sfeer van een vissersplaats van weleer. Compleet met oude ambachten, visserskoren, vers gebakken vis, een vissersvloot en roeiwedstrijden op de Maas.

De vele bezoekers hoeven alleen nog maar de gezelligheid naar binnen te hengelen. Rond 17.00 uur stoppen de activiteiten. De Visserijdagen worden traditioneel afgesloten met een muziekavond, gevolgd door een kleurrijke vuurwerkshow. Als de kruitdampen zijn opgetrokken, zijn ook de Visserijdagen van 2019 afgelopen.

Kom je met de auto neem dan op snelweg A27 bij Werkendam afslag 23 en volg de borden naar Woudrichem. Voor busreizigers vanuit Oosterhout/Raamsdonksveer: neem buslijn 400 en stap bij Sleeuwijk over op buslijn 121.

Levenslied Eindhoven (zaterdag)

Tino Martin, Henk Bernard, Ferry de Lits en René Schuurmans. Het zijn slechts enkele artiesten die zaterdag zich uit de naad zullen werken om het Levenslied Eindhoven tot een groot succes te maken. Het evenement met zangers van eigen bodem wordt voor de vierde keer gehouden. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 01.00 uur.

Bij de vorige edities stond het Stadhuisplein in Eindhoven tjokvol met liefhebbers van het levenslied. Alle hits worden luidkeels meegezongen. De entree is gratis en vanaf het station Eindhoven rijdt buslijn 320 naar het Stadhuisplein. Te voet doe je er ongeveer een kwartier over om op het Stadhuisplein te komen.

Beach Event Son (zaterdag)

Je kunt naar de stranden van de Côte d’Azur, het zonnige Ibiza of aan de Toscaanse kust gaan, maar er gaat niets boven het tropische strand aan de Waterhoef voor het Beach Event Son. Overdag wordt er nog een stevig potje gevolleybald op het aangelegde strand. ’s Avonds is het tijd voor de bermudashorts, teenslippers. een drankje en lekkere muziek.

Bij het zomerevenement in Son en Breugel gaat vanaf 20.00 uur het spreekwoordelijke dak eraf. En laat dat maar aan Rowwen Hèze, Mental Theo en Zanger Kafke over. Het festivalterrein is tegenover de sportvelden van SBC, aan de Afrikalaan in Son. Vanuit Eindhoven stopt buslijn 157 dicht bij het festivalterrein. Er zijn nog tickets (20,25 euro) voor het muziekfestival.

Bloemencorso in Zundert (zondag)

Twintig buurtschappen strijden zondag weer om de hoogste eer tijdens het Bloemencorso in Zundert dat dit jaar voor de 78e keer wordt gehouden. En die hoogste eer is de Jubel van Zundert (' Jullie mogen stoppen'). Het buurtschap dat bij de tweede doorkomst mag stoppen voor de jury, is winnaar van het corso. Vervolgens barst er een groot feest los waarbij huilende mannen elkaar in de armen vallen.

Het bloemencorso van Zundert is elk jaar weer een prachtige en kleurrijke optocht van praalwagens waarin tienduizenden dahlia's zijn verwerkt. De verrassende ontwerpen van de wagens komen voort uit de creatieve geesten uit het buurtschap. Het corso begint om 13.30 uur. De kaarten kosten 9 euro (voorverkoop) of 12,50 euro (aan de kassa's). Vanuit Breda rijdt buslijn 115 richting Zundert.

De winnaar van 2018:



Wil je een kijkje nemen achter de schermen? Neem dan deel aan de Corsotour waarbij je enkele bouwtenten bezoekt en kennismaakt met de wereld achter het corso. Er zijn nog mogelijkheden op vrijdag (19.00 uur) en zaterdag (14.00 en 19.00 uur). Kosten 7,50 euro (t/m 12 jaar) of 18,00 euro (vanaf 13 jaar).

Paarse heide in Brabant

Wat zouden onze weekendtips zijn zonder een natuurtip. Pak je fiets of trek je wandelschoenen en geniet van de paarse heide. Op verschillende plekken in onze provincie kleurt de heide prachtig paars. Je kunt daarvoor onder meer naar natuurgebied de Kampina in Oisterwijk, het Mastbos in Breda en de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout. Ook op de Strabrechtse Heide in Heeze en de Slabroekse Heide bij Uden is het genieten van de paarse gloed die over de heide hangt.