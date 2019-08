Daimon (12) heeft voor de derde keer kanker: 'Als je positief blijft gaat het sneller over'

Meer dan 400 kraaltjes zitten er al aan zijn 'kanjerketting'. Elke kraal staat voor een behandeling in het ziekenhuis: onderzoeken, bloedprikken, chemo. En er zullen nog heel wat kraaltjes bij komen. Tot en met maart 2020 moet hij elke week naar het ziekenhuis voor een chemobehandeling. Hij is het intussen gewend. De leukemie is terug, alweer.

Daimon van der Heijden uit Oss geeft op 31 augustus het startschot van Zwem voor KWF in de Lithse Ham. Dat hij daarvoor gevraagd is, vindt hij best wel een eer, vertelt hij met een grote glimlach. "Ze hebben mij uitgekozen omdat ik zelf voor de derde keer kanker heb", zegt hij. Dat dat heftig is snapt hij. "Maar eigenlijk heb ik er nu niet zo veel last van hoor". Moeder Ellen vertelt dat hij goed tegen deze soort chemo kan. "Dat is toch wel een geluk bij een ongeluk".

Positief blijven

Daimon was nog geen drie jaar oud toen de ziekte voor het eerst bij hem werd vastgesteld. Daar kan hij zich niks meer van herinneren. Maar dat die ziekte terugkwam toen hij acht was, was voor iedereen schrikken. Een stamceltransplantatie moest hem genezen. Dat gebeurde ook, maar ook daarna kwam de ziekte weer terug. Nu is Daimon 12 en zit hij weer wekelijks in het ziekenhuis. Ondanks alles blijft hij uitzonderlijk positief. "Het is oneerlijk, maar ik denk dat het sneller over gaat als je er positief in staat", zegt hij.

Erover praten doen ze thuis maar weinig. "Dat help toch niet", zegt Daimon. Hij laat zich er ook niet onder krijgen. "Ik kan eigenlijk ook gewoon alles doen wat alle andere kinderen ook doen". Sinds anderhalve week zit hij op het voortgezet onderwijs. Daar heeft hij zijn nieuwe klasgenoten meteen verteld dat hij ziek is en hoe zijn leven er uitziet. "Daar schrok iedereen wel een beetje van hoor", zegt Daimon. "Maar ik heb ook meteen gezegd dat ik helemaal niet anders ben en dat iedereen gewoon normaal moet doen".

Je leven zelf inrichten

Moeder Ellen is natuurlijk hartstikke trots op haar zoon. Ze vertelt hoe goed het is dat Daimon zijn leven niet laat bepalen door de ziekte. Tekenend is zijn reactie toen hem werd verteld dat hij op vrijdagen zijn chemo zou krijgen. Dat kwam Daimon niet zo goed uit.

Ellen: "Op vrijdag was hij vroeg uit school. Hij had dus helemaal geen zin om juist op die dag naar het ziekenhuis te moeten. Dus dat heeft hij de arts verteld. Een andere dag kon echt niet, of hij moest naar een andere arts. Dat laatste is dus gebeurd. Voor Daimon was zijn vrije vrijdag heilig. Hij wil zijn leven zelf inrichten voor zover dat gaat. Niet de ziekte de overhand laten nemen."

Sponsoren

Zwemvereniging Arethusa houdt zaterdag de derde editie van Zwem voor KWF aansluitend aan de 25e Golfbad Oss Maasrace. Het jaarlijks terugkerende evenement bij de Lithse Ham is deze keer extra bijzonder. Niet alleen vanwege het 25-jarige jubileum. Er wordt voor het eerst in het donker gezwommen. Ongeveer honderd zwemmers doen mee. Ze zwemmen verschillende afstanden en laten zich sponsoren. Voor Daimon maakt het niet uit hoeveel geld er wordt opgehaald. "Alle beetjes helpen. En het komt goed terecht. Het geld is voor onderzoek naar kanker."

Al is de aanleiding triest, zin heeft Daimon er wel in. "Het is speciaal dat ik dat startschot mag geven! Het wordt gewoon een feestje."