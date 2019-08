Steven Kruijswijk stapt af in de Vuelta

De Nederlander was zaterdag gevallen in de ploegentijdrit. Hij raakte geblesseerd aan zijn knie. Zondag verloor Kruijswijk op de eerste serieuze beklimming al tijd op de andere favorieten.

In juli eindigde Kruijswijk als derde in de Tour de France. Hij wilde in de Vuelta voor een goed klassement rijden, net als zijn ploeggenoot Primoz Roglic.