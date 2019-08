Jonge egel overleeft potje voetbal van dronken jongens niet

Een jong egeltje is zondagavond zwaargewond geraakt nadat dronken jongens het beestje hebben gebruikt voor een potje voetbal in Oss. De dierenambulance heeft het beestje nog proberen te redden, maar de egel was er te slecht aan toe. Medewerkers hebben het diertje daarom laten inslapen.

Een jongen in Oss zag na een avond stappen een groep dronken jongens tegen iets aan trappen. Toen de jongens weg waren, ging hij kijken op het veldje en vond hij het zwaargewonde egeltje. Het beestje leefde nog en de jongen nam de egel mee naar huis.

Oprollen

Dierenambulance Maasland zag zondag al snel dat het beestje niet meer te redden was. De egel had bloed op zijn neus, kon zijn bekje niet meer normaal dicht krijgen. De egel rolde zich bovendien niet meer op en dat is volgens de dierenambulance een slecht teken.

Het diertje had door de trappen van de jongeren een verbrijzelde schedel en een kapotte kaak. Het had waarschijnlijk een hersentrauma, meldt de dierenambulance. Het egeltje was vijf of zes maanden oud.

Vreselijk

De dierenambulance vindt het vreselijk wat er gebeurd is en snapt niet dat je een levend dier gaat gebruiken voor een potje voetbal.