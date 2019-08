Quadrijders zwaargewond na botsing met auto in Breda, traumahelikopter aanwezig

Twee quadrijders zijn dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat ze in botsing kwamen met een auto. Het ongeluk gebeurde rond half tien op de Tramsingel in Breda. De quad werd vanaf de zijkant geraakt.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Vooral de vrouw die achterop de quad zat, is er erg aan toe. De trauma-arts is met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Voorop zat een man, ook hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de automobilist is, is onbekend.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie heeft de omgeving van het ongeluk afgezet en onderzoekt de zaak.