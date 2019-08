Man die meisje (16) ontvoerde om zijn jihadbruid in Syrië te worden, hoort 5 jaar cel en tbs eisen

Marlon G., de Amsterdammer die een 16-jarig meisje uit Heesch zou hebben ontvoerd, moet vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging krijgen. Dat heeft justitie woensdag geëist bij het gerechtshof in Den Bosch. De rechtbank veroordeelde de man eerder tot twee jaar celstraf, maar zowel het Openbaar Ministerie als hijzelf ging in hoger beroep.

Het meisje had zich bekeerd tot de islam en leerde G. kennen via internet. In de zomer van 2016 werd ze drie weken vermist. Ze werd in Antwerpen op verschillende adressen vastgehouden. De politie bevrijdde haar op 15 augustus, nadat ze zelf de moed had verzameld om te bellen.

Volgens justitie had G. plannen om naar Syrië te gaan en te strijden met IS. Hij wilde het meisje meenemen als jihadbruid en zou met haar zijn getrouwd volgens het islamitisch recht. De rechtbank vond de plannen voor een jihadreis niet bewezen en sprak hem hiervan vrij. Ook werd hij vrijgesproken van het gebruik van geweld.

LEES OOK: Marlon G. die meisje (16) ontvoerde krijgt 2 jaar cel, jihadreis niet bewezen

'Moet stoppen'

Het OM is het hier niet mee eens. De advocaat-generaal vindt dat een langere gevangenisstraf op zijn plaats is. “De verdachte is geradicaliseerd en heeft een oplopend aantal geweldsdelicten op zijn naam staan. Dat moet gestopt worden”, is zijn mening. Het slachtoffer verklaarde dat zij naar Syrië moest om te strijden tegen de ongelovigen en dat niet-moslims dood moesten. Dit alles onder dreiging en met toepassing van geweld.

De advocaat-generaal zei dat mensen bang zijn voor de verdachte. Op basis van recent onderzoek in het Pieter Baan Centrum vindt hij dan ook dat er tbs moet worden opgelegd. “Daar werd geconcludeerd dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft. Het OM vindt de inhoud van dat rapport overtuigend en zorgwekkend.”

Het gerechtshof doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.