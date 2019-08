DNA-sporen leiden twee jaar na plofkraak in Nuenen naar verdachte in Eindhoven

DNA-sporen hebben twee jaar na een plofkraak in Nuenen geleid tot de arrestatie van een 26-jarige man uit Eindhoven. De verdachte werd woensdagochtend opgepakt in zijn huis.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak op 9 januari 2017. Een geldautomaat in een winkel van Albert Heijn in de Parkstraat in Nuenen werd toen tot ontploffing gebracht. Om binnen te komen was een deur vernield.

Bij de plofkraak zouden drie mensen betrokken zijn. Ruim twee jaar later is een van de verdachten aangehouden. Via DNA dat werd gevonden op sporen die achterbleven na de plofkraak, kwam de recherche de Eindhovenaar op het spoor. Hij zit voorlopig vast voor verder onderzoek.