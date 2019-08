Krijgt Sinterklaas dit jaar ook onderdak in Eindhoven? Er is nog 15.000 euro nodig

EINDHOVEN -

Buiten is het nog volop zomer, maar de voorbereidingen voor Sinterklaas in december zijn al in volle gang. Olof van Gelder is druk bezig om het eerste sinterklaashuis in Eindhoven op te zetten in de Steentjeskerk. De vergunningen zijn binnen, nu het geld nog. Deze week moet er nog 15.000 euro gevonden worden, anders heeft de Goedheiligman dit jaar weer geen onderdak in Eindhoven.