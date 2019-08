Het beeld van Johan Cruijff in Barcelona werd gegoten in Cuijk: 'Het moest lang geheim blijven'

Dat Boudewijn in zijn gieterij werkte aan een beeld van de grote voetballer wist niemand. “Het moest lang geheim blijven.” Tot de onthulling van het standbeeld afgelopen maandag mocht Boudewijn niets zeggen over zijn werk voor de Catalaanse club. Ondertussen heeft hij al veel positieve reacties van kennissen gekregen op zijn werk.

Het bedrijf Artihove in Bergschenhoek had Boudewijn benaderd voor dit bijzondere standbeeld. Beeldhouwer Corry Ammerlaan heeft het beeld geboetseerd. “Aan ons is toen gevraagd of wij het beeld in zes weken konden gieten. Daar hebben wij ja op gezegd”, vertelt hij in het radioprogramma Wakker!

Vertraging

Het beeld was toch een hele klus voor Boudewijn. “De bedoeling was om het standbeeld begin mei af te hebben en daar hadden wij toen zes weken voor. Dat is ons gelukt en we hadden het beeld klaar.” FC Barcelona stelde vervolgens de onthulling uit en zo stond het beeld nog maanden opgeslagen in Bergschenhoek.

Boudewijn is heel enthousiast over het eindresultaat en volgens hem is er niets moeilijker dan een portretbeeld maken. “Dit beeld is echt goed gelukt.”

Bezoek aan Camp Nou

Het standbeeld van Johan Cruijff staat bij het nieuwe stadion waar het tweede elftal en het vrouwenelftal van FC Barcelona gaan voetballen. Boudewijn gaat uiteraard een keer naar Barcelona om zijn werk te bewonderen onder de Spaanse zon.