Oorlogsheld Huub Trienekens op 100-jarige leeftijd overleden

Hij leidde een lang en heftig leven, waarin de oorlog zeker zijn sporen heeft nagelaten. Huub Trienekens uit Breda, het laatste Brabantse nog levende lid van de Prinses Irene Brigade, is vorige week op 100-jarige leeftijd overleden. Trienekens was erbij toen ons land bevrijd werd en overleefde de oorlog ternauwernood: “Je moest geluk hebben.”

Omroep Brabant sprak de veteraan enkele maanden voor zijn dood. Zijn herinneringen aan de oorlog waren nog altijd even levendig, maar bovenal was hij nuchter over alles wat hij had meegemaakt.

“Ik kon het vrij makkelijk van me afzetten. Je kunt er niet te veel bij stilstaan, want als je bij alles denkt: wat erg, dan ga je jezelf ondermijnen. Ik had nooit gedacht dat ik Nederland zou bereiken. Ik dacht: dan moet je geluk hebben”, vertelde hij.

LEES OOK: 'Laatste man van het eerste uur' Ton Herbrink (97) overleden

Doorzetten

Maar hij had vaak geluk. Huub zag vele broeders sneuvelen en werd zelf ook meermaals beschoten. Eén keer vloog een kogel vlak langs zijn arm. Ook daar keek hij op bijzondere wijze naar terug. “Als je dan valt, weet je dat een ander het overneemt. En dat je niet voor niks daar doorheen bent gegaan. Dat geeft je de kracht en de sterkte om je taak te doen. Dat de mensen achter je en om je heen, doorzetten”, aldus Trienekens.

Huub Trienekens overleed op 23 augustus.

Irene Brigade

De Prinses Irene Brigade werd opgericht in Engeland in 1941 en bestond onder meer uit militairen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen.

In augustus 1944 landde de Brigade met 1200 Irenemannen in Arromanches in Frankrijk. Daar, en later ook in België, werd de strijd aangebonden met de Duitse troepen. Ook nam de Brigade deel aan Operatie Market Garden en vocht zij in Zeeland en in Hedel. De PIB was onder meer betrokken bij de bevrijding van Tilburg (25 oktober) en Den Haag (8 mei).

Omroep Brabant zendt op 11 september voorafgaand aan de 75e provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders een reportage uit over Huub Trienekens.