Advocaat Peter Schouten kan niet wachten om coffeeshops te voorzien van 12 ton legale wiet

Een advocaat die wiet gaat telen, het klinkt een beetje als een Breaking Bad-achtig scenario, maar het zou zomaar binnenkort werkelijkheid kunnen zijn. De Bredase advocaat Peter Schouten is helemaal klaar voor het telen van een enorme hoeveelheid legale wiet. Hij moet alleen nog gekozen worden om de coffeeshops in Tilburg en Breda te mogen voorzien van het groene goud, want de animo is groot.

Voor het experiment met legale wiet worden zes tot tien telers aangewezen. Onder de naam Project C (van cannabis) hoopt Schouten met zijn team één van die legale telers te worden in de wietproef. “Wij hebben twee jaar lang voorbereid dat project C een plantage opbouwt van 30.000 vierkante meter waar we uiteindelijk twaalf ton wiet per jaar kunnen telen. Dat is het aantal kilo’s dat nodig is die Tilburg en Breda te bevoorraden”, legt hij uit.

Kennis

Voor het professioneel telen van zulke grote hoeveelheden kwalitatief goede wiet, heb je natuurlijk ook een hoop kennis nodig. Schouten: “Ik heb er als voorzitter steeds meer kennis van gekregen, maar wij hebben een meesterteler aangesteld die heel veel verstand heeft van cannabis. Hij teelt thuis vijf plantjes om medische redenen. Want we kunnen natuurlijk geen illegale telers aanstellen.”

LEES OOK: Huisarts, advocaat en politicus met groene handjes willen samen legaal wiet gaan telen

Het team van Schouten bestaat verder uit een huisarts, een politicus en een kassenbouwexpert. Schouten legt uit waarom zij zo graag mee willen doen aan dit experiment: "Er zijn één miljoen consumenten die cannabis gebruiken in Nederland en die weten allemaal niks van de kwaliteit van de wiet. Misschien zitten er wel zware metalen of haarlak in. Dat willen we veranderen. We willen zuivere wiet gaan leveren aan de coffeeshops.”

Illegaal op zolder

Zelf heeft de advocaat ook zo zijn redenen om deel te nemen aan het project: "Ik wil graag dat mensen niet meer in de problemen komen met het strafrecht omdat ze door hoge schulden op zolder wiet moeten gaan telen. Dat vind ik belangrijk."

LEES OOK: Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekens

Binnenkort weet de advocaat of zijn team het mag gaan doen. “Misschien wordt er zelfs gekozen via loting, als er veel goede projectplannen worden ingediend. Misschien worden we dus ook wel uitgeloot, maar we zijn er in ieder geval klaar voor.”