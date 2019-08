Blikseminslag veroorzaakt brand in Boxmeer, Lithoijen, Cuijk, Uden en Mariaheide

Brandweer in actie na blikseminslag in Boxmeer (foto: SK-Media).

Op meerdere plekken is woensdagnacht de bliksem ingeslagen in huizen. Zo belandde aan de Carel Fabritiusstraat in Boxmeer rond halfvijf een gedeelte van de schoorsteen van een huis op straat na een blikseminslag. Ook ontstond er brand op zolder. Er is niemand gewond geraakt.

Volgens omstanders zijn in de hele straat in Boxmeer de stoppen uit de meterkast geklapt.

Mariaheide

Een blikseminslag veroorzaakte iets na drie uur brand in een huis aan het Heiveld in Mariaheide. De CV-ketel werd geraakt. Volgens omstanders ontstond er vervolgens een brand op zolder.

Het huis zou forse schade hebben opgelopen.

Lithoijen

Ook in Lithoijen was het raak. Daar schrokken bewoners van een huis aan de Osseweg rond halfdrie wakker van een enorme knal. De stroom viel uit en al snel was duidelijk dat ook hier de bliksem was ingeslagen.

Even leek er sprake van een zolderbrand, maar dit bleek mee te vallen. Wel was er sprake van rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt.

Cuijk

Rond vier uur ontstond een brand in de keuken van een huis aan de Hazeleger in Cuijk. Ook hier was een blikseminslag de oorzaak van de brand. De bewoners merkten de brand zelf op. Twee cavia’s en een konijn werden uit het huis gehaald. Voor een van de beestjes is de dierenambulance gekomen.

In het huis is volgens omstanders flinke rookschade ontstaan.

Kippenstal

In een kippenstal in Uden is woensdagnacht een brand ontstaan. Volgens de veiligheidsregio vermoedelijk door blikseminslag. De brand was in het werkgedeelte van de kippenstal. De ruim veertigduizend kippen bleven ongedeerd.

Geen treinen

Blikseminslagen zorgden donderdagochtend vroeg ook voor problemen op het spoor. Tussen Den Bosch en Oss en tussen Vierlingsbeek en Boxmeer reden geen treinen, zo liet ProRail weten. Tussen Den Bosch en Oss waren de problemen rond halfzeven opgelost.

Op het spoor tussen Boxmeer en Venlo waren de problemen iets later voorbij. Om kwart voor zeven werd het treinverkeer weer opgestart.