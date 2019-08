Gewonde na steekpartij Eindhoven: 'Slachtoffer mishandeld met ijzeren pijp en plank met spijkers'

EINDHOVEN -

Bij een steekpartij aan de Ockeghemstraat in Eindhoven is donderdagochtend een man gewond geraakt. Een politiewoordvoerder heeft het over 'onenigheid in een brandgang waarbij iemand een steekwond heeft opgelopen'. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere verdachten gingen er na de steekpartij vandoor.