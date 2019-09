Schok bij Duitsers: na Brussel bevrijdden de geallieerden nu Antwerpen

De geallieerden treffen een onbeschadigde stad en zeehaven aan. Een meevaller. De haven van Antwerpen is van groot belang voor de geallieerde opmars. Veel voorraden komen nog steeds van de Normandische stranden, zo'n 500 kilometer zuidwaarts. Een deel van het voedsel, munitie en kleding voor de troepen komt zelfs uit Marseille. Een bevoorradingspost dichterbij de frontlinie vergroot de slagkracht.

Er zijn nog veel onzekerheden voor de geallieerden. Op de route naar de Noordzee, de Westerschelde, drijven Duitse zeemijnen. Het gaat nog lang duren voor de rivierdelta bevaarbaar is. Een ander probleem is dat de oevers van de Westerschelde nog ‘Duits’ zijn. Het 15e leger is zich daar aan het terugtrekken. Zeeuws-Vlaanderen maar ook Walcheren en de Zeeuwse eilanden zitten vol met Duitse troepen, kustgeschut, luchtafweer en kanonnen.

Gemiste kans

Het Duitse opperbevel vreest dat het leger in Zeeland is afgesneden en opgegeven moeten worden. Dat is een kans voor de geallieerden die ze niet benutten. Ze houden 24 uur halt, terwijl er genoeg brandstof is om het hele leger tegen te houden over de smalle Zeeuwseweg en spoorlijn onder Bergen op Zoom.

De geallieerden hebben andere zorgen. Ze bedenken in het geheim een operatie met de codenaam Comet. Doel is snel door te breken via Nijmegen en Arnhem naar Duitsland. Dat zou met luchtlandingen moeten gebeuren, net zoals op D-day. De operatie moet over een paar dagen al starten.

Kopzorgen

Het Duitse opperbevel heeft kopzorgen. Als er niet snel versterkingen komen, dan staat de deur naar het 'Deutsche Reich' open, zeggen ze in Berlijn. De hoogste Duitser in Nederland reichskommissar Arthur Seyss-Inquart roept de noodtoestand uit: 'Ausnahmezustand'.

De Duitse legertop zit ook niet stil. Generaal Walter Model krijgt de Duitse legers in onder meer Zeeland en Brabant onder zich. Hij probeert de Duitse terugtrekking tot stilstand te brengen. Hij geeft het bevel posities in te nemen aan het Albert-Kanaal tussen Antwerpen en Maastricht.

In Berlijn gaat de telefoon bij Kurt Student: of hij met spoed zijn parachutistenleger naar de linie tussen Antwerpen en Maastricht kan sturen. Er komt ook luchtafweer en antitankgeschut. De paniek is zo groot dat zelfs trainingseenheden opgeroepen worden zoals de Hermann Göring-troepen.

'Bevrijding voor de deur'

In Nederland heerst euforie, zeker in het zuiden. Koningin Wilhelmina schrijft in een 'mededeeling' in De Vliegende Hollander: ''Gij weet dat de bevrijding voor de deur staat.'' Verder meldt Radio Oranje vanuit London dat geallieerde troepen onderweg zijn naar Breda en Roermond. Premier Gerbrandy vertelt het zelf, dus het moet wel waar zijn…

