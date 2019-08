Uitgehongerde kinderen haalden op school eten uit de vuilnisbak: ouders horen 4 jaar cel eisen

Een man en zijn vrouw uit Molenschot moeten volgens justitie vier jaar en bijna vier jaar de cel in. Ze zouden vijf van hun kinderen zwaar hebben verwaarloosd, mishandeld en uitgehongerd, De ondervoede kinderen hebben na de aanhouding van hun ouders tien dagen in het ziekenhuis gelegen. Bij een van hen was de situatie levensbedreigend. De officier houdt beide ouders verantwoordelijk voor poging tot doodslag.

De officier van justitie noemde de zaak 'ronduit schokkend'. In de rechtbank in Breda bleek dat de kinderen veel te weinig eten zouden hebben gekregen van hun ouders. Volgens de basisschool waren de kinderen broodmager, zei de rechter. Ze zouden uit wanhoop zelfs eten uit de vuilnisbak op school hebben gehaald en eten van andere kinderen hebben gestolen. Een van de kinderen was volgens de rechter door de honger op het laatst 'een wandelend lijk'.

Leefden teruggetrokken

De ouders hebben de Japanse nationaliteit. Vader Hidefun M. (40) en moeder Noriko N. (39) kwamen in februari vorig jaar met hun zeven kinderen in Molenschot wonen. Ze leefden wat teruggetrokken en na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen.

De politie sloeg alarm toen de vader en moeder op weg waren naar Duitsland en een van de kinderen hadden achtergelaten op een parkeerplaats. Ze zouden op de vlucht zijn geslagen. In Duitsland werd het gezin vervolgens onderschept door de Duitse politie.

De kinderen zeiden nooit dat ze honger hadden, want dan kregen ze straf.

Na ruim vierhonderd dagen in voorarrest, mochten de ouders donderdag hun verhaal doen in de rechtbank in Breda. Vijf van de kinderen (jongens en meisjes tussen de zes en twaalf jaar oud) zijn slachtoffer geworden. Na de aanhouding van hun ouders zijn de zes oudste kinderen herenigd met de familie in Japan. Het zevende kind (een baby) is ondergebracht bij een pleeggezin.

Wekenlang opgesloten

Volgens de officier probeerden de ouders hun kinderen van het leven te beroven. Vijf kinderen belandden door de ondervoeding in het ziekenhuis. Volgens de kinderarts was één van hen zo ondervoed, dat het kind het bijna niet had overleefd. Als de ondervoeding langer had geduurd, zou de situatie voor de andere kinderen ook levensbedreigend zijn geworden.

De kinderen werden door het stel soms wekenlang opgesloten in de schuur of hun kamer. Ook zaten ze onder de blauwe plekken, omdat ze zwaar werden mishandeld. De vader zou sommige van zijn kinderen dagelijks hebben geschopt en geslagen. Een kind werd zelfs tegen de muur gegooid. Moeder keek toe.

Twee keer per dag kregen de kinderen van het stel te eten. "De kinderen zeiden nooit dat ze honger hadden, want dan zouden ze van de moeder straf krijgen", zei de vader.

De rechter begreep niet waarom de vader niet heeft ingegrepen. Hij schoof de schuld in de schoenen van zijn vrouw. "Mijn nieuwe vrouw was erg dominant. Ze wilde alles samen doen. Door haar raakte ik al mijn vrienden kwijt." Hij geeft aan gelijk te scheiden van zijn vrouw als hij weer vrij is.

Je hoeft niet steeds te eten als je zin hebt.

Volgens de moeder was het juist allemaal de schuld van haar man. Tegelijkertijd verdedigde ze de ondervoeding van haar kinderen: "Je hoeft niet steeds te eten als je zin hebt."

'Geen tijd voor zeven kinderen'

De rechter vervolgde dat sommige kinderen door de kamer werden geslingerd. Opnieuw gaf ze de vader de schuld van de mishandelingen. "Ik was met de baby binnen en hij ging in de tuin de kinderen schoppen", zei ze. Daarna vertelde ze dat sommigen van haar kinderen soms voor straf tot wel vijf dagen geen eten kregen als ze stout waren geweest.

Zelf zei ze dat ze ook wel merkte dat haar kinderen vermagerden, maar ze had geen tijd voor haar zeven kinderen. Daarvoor had ze 'te veel aan haar hoofd'.

Ongeloofwaardig

De officier vond het 'volstrekt ongeloofwaardig' dat de ouders niet zagen dat de kinderen veel te mager waren. Volgens de ouders zagen ze hun kinderen nooit naakt, maar dat geloofde de officier niet. De officier eist vier jaar cel tegen de vader en bijna vier jaar cel tegen de moeder. De vader hoorde een hogere straf eisen omdat hij de kinderen vaker zou hebben mishandeld. Bij de strafeis hield de officier rekening met het sociaal isolement waarin ze als Japanners verkeerden.