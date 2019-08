75 jaar bevrijding in fietsroutes: de Amerikaanse ambassadeur in korte broek en met een fietshelm

Zelfs de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland kwam ervoor naar Best. En vertegenwoordigers uit onder andere Nieuw-Zeeland, Australiƫ en Polen. Ze waren donderdagmorgen in museum Bevrijdende Vleugels in Best, bij de presentatie van acht nieuwe Brabantse fietsroutes met de naam Liberation Route Brabant. Natuurlijk stapten ze ook op de fiets.

Stuk voor stuk fietsroutes die langs plekken gaan die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Want in 2019 en 2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd.

De diplomaten fietsen natuurlijk zelf ook een stuk van een van de routes. "Ik hou van fietsen", zegt Pete Hoekstra. Hij is de ambassadeur die voor de Verenigde Staten in Nederland zetelt. "Ik heb de Elfstedentocht twee keer op de fiets gedaan." Daarom nu geen net pak en een stropdas, maar een korte broek aan en een fietshelm op. Hoekstra vroeg zijn collega-vertegenwoordigers mee en dat deden ze massaal. De Amerikaanse ambassadeur krijgt zelf de eerste fietsroutes overhandigd.

Het internationale gezelschap fietst onder andere langs de molen in Eerde waar zwaar gevochten is. Molenaar Erwin Janssen staat ze maar wat graag te woord. "Operatie Market Garden is hier begonnen. De eerste Amerikaanse parachutisten zijn hier achter de molen geland." Het gezelschap luistert aandachtig.

Ambassadeur Hoekstra is onder de indruk van alles. "Het is indrukwekkend. Soms is het deprimerend. Tegenover elk verhaal dat deprimeert door het doden en al het lijden, staat de viering van de bevrijding."

Thema's

Er zijn acht nieuwe fietsroutes van elk ongeveer veertig kilometer. De routes gaan langs Vught, Gilze-Rijen, Landerd, Bergeijk, Bergen op Zoom, Asten, Breda en Son en Breugel. Onderweg komen de fietsers langs bijzondere locaties, verhalen, musea en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.

Elke fietsronde heeft zijn eigen thema. In Bergen op Zoom gaat het bijvoorbeeld over de Slag om de Schelde, in Breda over de bevrijding door de Polen en in Vught over de zwartste bladzijde: Kamp Vught. De route bij Gilze-Rijen staat in het teken van de strijd in de lucht.

De kaarten zijn voor 2,95 euro verkrijgbaar bij Toeristische Informatiepunten en VVV’s in Brabant en online via webshop.visitbrabant.com. Kijk voor meer informatie over de fietsroute op visitbrabant.com/liberationroute.