Dit kan PSV verdienen in de Europa League [OVERZICHT]

Geen PSV-fan zal nog enige twijfel hebben na die comfortabele 3-0 overwinning van vorige week op Apollon Limassol.

1. Vast prijzengeld: 2,9 miljoen

Klaart PSV donderdagavond de klus, dan zijn de Eindhovenaren al verzekerd van zo’n 2,9 miljoen euro. Dat is het vaste prijzengeld van de UEFA voor clubs die zich plaatsen voor de Europa League, maar er zit meer aan te komen voor PSV.

Bekijk hieronder de video over de verzekerde inkomsten van PSV wanneer ze zich plaatsen voor de Europa League

2. UEFA-prijzenpot: 2,8 miljoen

Maar het blijft dus niet alleen bij het vaste prijzengeld. PSV ontvangt ongeveer naar verwachting zo’n zelfde bedrag (2,8 miljoen euro) uit de zogeheten UEFA-coëfficiëntenprijzenpot, aangezien de ploeg van Mark van Bommel een van de hoger genoteerde ploegen op de UEFA-ranking in de Europa League is.

3. Televisiegeld: onbekend

Natuurlijk ontvangt PSV ook nog televisiegeld, al zal dat gedeeld moeten worden met de andere Nederlandse Europa League-deelnemers en daardoor is er nog geen exact bedrag te noemen over wat de Eindhovenaren kunnen gaan verwachten op dat vlak.

4. Wedstrijdpremies: afhankelijk van prestaties

Prijzen die al wel vast staan zijn nog de wedstrijdpremies. PSV kan tijdens de groepsfase ook al het nodige verdienen, maar daarvoor moet het wel presteren en vooral niet verliezen. Elke overwinning in de groepsfase van de Europa League levert namelijk zo’n 570.000 euro op. Een remise brengt bijna twee ton in het laatje. Mocht PSV ook nog als eerste eindigen in de poule, dan schrijft de club nog eens zo’n één miljoen euro bij.

Maar goed, daarvoor zal PSV zich donderdagavond wel eerst moeten plaatsen voor die groepsfase. De Eindhovenaren nemen het om 19.00 uur op in Nicosia tegen Apollon Limassol.