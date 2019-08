Nog 200 bloemkolen schilderen en dan kan het bloemencorso van Zundert beginnen

ZUNDERT -

Met nog een paar dagen te gaan voor het corso is het ‘alle hens aan dek’ in Zundert. Zo zijn ze bij buurtschap Laer Akkermolen druk bezig met een opmerkelijke klus: het verven van meer dan tweehonderd bloemkolen! Bij de corso-organisatie is het op een andere manier ook aanpoten. De toegangskaarten vliegen daar de deur uit en overal wordt druk gebouwd aan tribunes. De organisatie weet het zeker: het wordt zondag uitverkocht huis.