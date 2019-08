Ambitieuze Klaas Wels gaat voor nieuw topjaar met TOP Oss: 'Met liefde en plezier'

Klaas Wels gaat in onderstaande video in op het bouwen van een nieuw team, het vertrek van spelers en het feit dat hij geen stap maakte.

Anderhalve maand geleden wist directeur Peter Bijvelds niet zeker dat Wels bij de start van het seizoen nog voor de groep zou staan. "Heel eerlijk? Ik wist het niet helemaal zeker. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat het niet zo zou zijn. Hij heeft het natuurlijk heel erg goed gedaan hier. En dan kan er belangstelling van andere clubs komen. Maar ik heb er nooit serieus over hoeven nadenken, dat doe je pas als er iets concreet is. Maar helemaal zeker was ik er inderdaad niet van."

Liefde en plezier

Eind februari zette Wels zijn handtekening onder een nieuw contract, tot de zomer van 2021. Toch was het niet ondenkbaar dat hij deze zomer zou vertrekken. Dat gebeurde niet. Wels zit daar niet mee. "Nee. Ik heb gewoon een contract bij deze club. Een prachtige club waar je je kunt ontwikkelen. Ik ook. Ik zet me met liefde en plezier in voor deze club, dat heb ik sinds 2010 altijd gedaan.”

Ergens hoopte Wels wel op een grotere club, maar die kwam niet. “Natuurlijk heb ik sportieve ambities. Maar ik heb één ding in de hand, hier goed werk leveren. Er is niets gekomen. Dus zet ik me volle bak in en focus en concentreer ik me op TOP Oss. Ik ben deze club te dankbaar en de club is mij te dierbaar om dat niet te doen.”

'Niet tevreden, geen paniek'

Waar TOP Oss de afgelopen twee seizoenen veel punten wist te pakken, gaat het dit jaar nog wat minder. Na de zege op Jong Ajax volgden nederlagen tegen Jong FC Utrecht en Jong AZ. Vrijdagavond komt De Graafschap op bezoek. "Niemand is tevreden. Paniek is er niet. Maar het is lastig dat het nog niet staat zoals je dat voor ogen hebt. We hebben een prima selectie, ik zie ook nog ruimte voor progressie. Misschien komen er ook nog jongens bij."

"We willen het in ieder geval snel anders hebben dan - vooral de eerste helft - tegen Jong FC Utrecht en Jong AZ. Dan is de wedstrijd tegen De Graafschap een mooie gelegenheid om mee aan de slag te gaan", sluit Wels af.