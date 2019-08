Meheret (12) waarvoor Vermist Kind Alert werd verstuurd, is teruggevonden in Breda

De 12-jarige Meheret Schmehl die sinds dinsdagochtend vermist werd, is terecht. Ze werd teruggevonden in Breda, De politie geeft aan dat ze het goed maakt.

Het Rotterdamse meisje werd voor het laatst gezien op het station in Breda. In die stad werd ze dus ook teruggevonden. Waar ze de afgelopen dagen verbleef, is onduidelijk. Voor zover bekend is niemand opgepakt.

Voor het meisje werd een Vermist Kind Alert verstuurd. Dit gebeurt wanneer er grote bezorgdheid bestaat over een vermist kind.