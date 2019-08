Ramkrakers jatten in 2 minuten heel veel dure kinderkleding bij kinderkledingwinkel Boefje [VIDEO]

Ze waren maar een paar minuten binnen, maar in die korte tijd lukte een paar inbrekers om voor duizenden euro's aan kleding te stelen uit kinderkledingwinkel Boefje in St. Willebrord. "Ze waren nog geen twee minuten binnen", vertelt eigenares Sonja.

De inbrekers kwamen haar winkel in de nacht van dinsdag op woensdag binnen met een ramkraak. "Je ziet dat een auto twee keer in volle vaart achteruit tegen mijn glazen pui aanrijdt", beschrijft Sonja. Eenmaal binnen haalden ze haar winkel leeg. Het is al tweede keer dat ze een inbraak in haar winkel meemaakt.

Exclusieve kleding

"Er zijn dure winterjassen meegenomen. Het is exclusieve kleding en wij zijn daarin gespecialiseerd. Ze moeten hebben geweten dat wij dat verkopen", zegt Sonja. Ze schat de schade op duizenden euro's.

Sonja woont achter haar zaak aan de Dorpsstraat en werd dinsdagnacht wakker van het alarm. "Op de camerabeelden zag ik ze bezig. Ik heb meteen 112 gebeld, maar toen ik de winkel binnenkwam waren ze al weg. Het was in nog geen twee minuten gebeurd."

Grijze Audi

Iemand in de buurt filmde de inbraak. Daarop is te zien hoe drie personen de winkel leegroven en alles met geweld in een auto proppen. De politie laat weten dat het om een grijze Audi gaat. "We zijn erg druk met de inbraak bezig en doen hier onderzoek naar", zegt een woordvoerder.

Op Facebook is het filmpje van de inbraak gedeeld. Deze persoon is niet de maker van de beelden.