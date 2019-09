ALPHEN -

In het begin werd ze raar aangekeken door haar klasgenootjes. Nu maakt de 19-jarige Roos Seegers uit Alphen de blits met haar eenwieler. Tijdens het Europees Kampioen in 2017 veroverde zij maar liefst negen medailles. Volgend jaar wil zij opnieuw naam en faam maken bij het wereldkampioenschap in Frankrijk.