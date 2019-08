Bredanaar Virgil van Dijk gekozen tot de beste voetballer van Europa

Virgil van Dijk is in Monaco gekozen tot de beste voetballer van Europa. De twee andere genomineerden, Christiano Ronaldo en Lionel Messi, grepen naast de UEFA-titel 'Speler van het jaar'.

De Bredanaar is de eerste verdediger ooit, die deze eer te beurt is gevallen. De verdediger verdiende de prijs met een fantastisch seizoen bij Liverpool. Van Dijk greep weliswaar net naast de titel in de Engelse Premier League, maar won wel de Champions League met zijn team. Ook leidde hij als aanvoerder het Nederlands elftal naar de finale van de Nations League, waarin het Portugal van Ronaldo te sterk bleek.

Van Dijk bedankte als eerste zijn teamgenoten en zijn familie. "Het was een lange weg om deze prijs te winnen", zei hij op het podium.

Van Dijk maakt ook nog kans om te worden gekozen tot beste speler ter wereld. Hij behoort tot de tien genomineerden, samen met onder anderen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De winnaar van die FIFA-prijs wordt op 23 september bekend tijdens een gala in Milaan.

Beste verdediger

Virgil van Dijk kreeg eerder tijdens de ceremonie in Monaco ook al de prijs voor de beste verdediger in de Champions League. In de verkiezing van verdediger van het jaar kreeg Van Dijk de voorkeur boven zijn ploeggenoot Trent Alexander-Arnold en Matthijs de Ligt.

In Monaco werd tegelijkertijd de loting voor de groepsfase van de Champions League gehouden.