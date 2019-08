Bloemencorso Zundert zondag live bij Omroep Brabant: welk buurtschap hoort de ‘Jubel van Zundert'?

Zondagmiddag is het zover en worden de meest creatieve en kleurrijke wagens getoond aan het publiek. Omroep Brabant is erbij en doet vanaf 14.30 uur live verslag van het corso op tv, online en op Facebook.

De uitzending duurt tot en met de prijsuitreiking. Het is elk jaar weer een grote strijd: welke van de twintig buurtschappen heeft de onmetelijke eer om de Zundertse Jubel te mogen ontvangen. Het is voor de winnende wagenbouwers het ultieme compliment voor het maandenlang zwoegen en zweten in de bouwtent. De bekendmaking van de winnaar is dit jaar voor het eerst op het Oranjeplein in plaats van op De Markt.

In 2018 werd het corso gewonnen door buurtschap ’t Stuk. Het buurschap verbeeldde drie grote leguanen die levensecht over het parcours bewogen ofwel ‘Inguana interaction’. Naast de eerste prijs wordt er ook nog een publieksprijs uitgereikt.