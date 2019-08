PSV plaatst zich met gemak voor groepsfase Europa League, maar speelt opnieuw niet goed

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

In het GSP-stadion in Nicosia, waar Ajax vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen Apoel in de play-offs van de Champions League, bleven doelpunten lang uit. Apollon Limassol moest komen, maar de Cyprioten werden slechts sporadisch gevaarlijk. Tussen de 72e en 78e minuut sloeg PSV wel drie keer toe, via Mohamed Ihattaren, invaller Kostas Mitroglou en Donyell Malen. Spits Malen, aangever bij de eerste twee goals, schoot in blessuretijd ook de 0-4 binnen.