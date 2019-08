Kat Henkie met luchtbuks doodgeschoten in Schijndel, maar hoe gaat het nu met de vermiste Mina?

Het baasje van Henkie wil liever niet dat haar naam bekend wordt. Maar dat maakt het verdriet niet minder groot. "Henkie was de kat van mijn dochtertjes. Die zijn helemaal overstuur."

'Zoiets doe je toch niet?'

Het speelt zich allemaal af in de wijk Hoevenbraak. Henkie lag bij een buurvrouw dood voor de deur. Zij herkende de kat in eerste instantie niet. Daarom maakte ze een foto van het beestje en zette die op Facebook met de vraag of iemand wist van wie deze kat was.

De schok was groot toen de Schijndelse haar kat herkende. Ze kan nog niet geloven dat iemand het beestje zomaar heeft doodgeschoten. "Zoiets doe je toch niet?" Ze legt uit: "Ik heb de wond van het beestje aan een buurman laten zien die verstand heeft van wapens. Die zegt dat hij waarschijnlijk met een luchtbuks beschoten is."

Mina ook weg

De baasjes van Henkie hebben nog een kat, Mina. Die is al een week kwijt. Na de vondst van Henkie maken ze zich grote zorgen over het lot van Mina. "We zijn bang dat we haar ook niet meer levend terug zien."

Ook Mina wordt vermist

Aangifte

Ook de broer van het baasje van Henkie maakt zich zorgen en is boos. Hij wil dat de 'kattenhater' zo snel mogelijk gepakt wordt.



Vrijdagmiddag gaan de baasjes van Henkie aangifte doen bij de politie. "Maar eerst gaan we naar de dierenarts om het kogeltje te laten verwijderen. Als bewijsmateriaal."