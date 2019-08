Zaterdag wordt het nog één keer tropisch, zondag 'stort de temperatuur in'

Het mooie weer op zaterdag hebben we volgens Grieta Spannenburg van Weer.nl te danken aan een stevige zuidelijke bries. "Die gaat dan nog wat steviger warme lucht aanvoeren. Ook drogere lucht. Daardoor wordt het zaterdag niet alleen zonnig, maar ook een heel stuk warmer. We gaan nog een keer richting de 30 graden."

'We gaan misschien niet eens de 20 graden aantikken'

Zondag ontstaan er in de loop van de dag buien. Dat zijn restanten van regengebieden die zich deze vrijdag nog boven Ierland en Schotland bevinden.

"Er is dan veel meer bewolking. Wel af en toe zon, maar de temperatuur stort in. We gaan op zondag misschien niet eens de 20 graden aantikken. In huis is het dan nog hartstikke warm, maar buiten moet je denken aan een graadje of 19 zondagmiddag."

Flink zonnige vrijdag

Deze vrijdag wordt volgens Grieta Spannenburg van Weer.nl wel een mooie dag. "Als je omhoog kijkt, zie je vooral sluierbewolking op acht tot tien kilometer hoogte. Daar kan de zon prima doorheen schijnen. 's Middags ontstaan misschien een paar stapelwolken, maar voor het overgrote deel is het flink zonnig, met een temperatuur van 23 of 24 graden. Misschien een graad of 25 tegen de Limburgse grens en er staat weinig wind."